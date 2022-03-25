ЛДПР подает заявление в Генпрокуратуру из-за сообщений о смерти Жириновского

ЛДПР подает заявление в Генпрокуратуру России, а также готовит иски в суд против всех, кто распространил информацию о смерти ее лидера Владимира Жириновского. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

— Мы убеждены, что в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон и так накален до предела, подобные «фейки» — это не просто газетная «утка», а настоящая антигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук, — говорится в сообщении.

Фото: kremlin.ru

Сегодня в СМИ стали появляться массовые сообщения о смерти лидера ЛДПР. Одним из первых об этом сообщил сенатор Александр Пронюшкин.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин опроверг эту информацию. По его словам, сегодня политику сделали КТ, а врачи продолжают бороться за его жизнь. После опровержения от Володина Пронюшкин удалил сообщение из своего Telegram-канала.

В Минздраве рассказали, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.



Максим Кокунин