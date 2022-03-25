В Советском районе Казани ввели в эксплуатацию новую котельную, которая обеспечит теплом 18 жилых домов

В столице Татарстана на улице Новаторов ввели в эксплуатацию новую котельную АО «Казэнерго», которая обеспечит теплом 18 жилых домов, детский сад, два лечебных учреждения и шесть административных зданий Советского района. В скором времени к ней будет подключен еще один дом, сообщает мэрия города.

Новый объект заменил старую котельную, которая функционировала в течение 50 лет. Установочная тепловая мощность новой котельной составляет 11,4 МВт, что на два мегаватта больше, чем у предыдущей. Также она обеспечит теплом строящиеся в этом районе дома.

Фото: kzn.ru

В текущем году также запланирована реконструкция еще двух котельных, которые расположены по улицам Музыкальной и Железнодорожной. Кроме того, предполагается замена 7,6 км тепловых сетей.

В январе в Казани завершился монтаж котельной на территории строящегося второго корпуса хосписа благотворительного фонда им. Анжелы Вавиловой. По словам председателя правления фонда Владимира Вавилова, на подготовку объекта потребовалось 11 млн рублей.

Диана Жиленкова