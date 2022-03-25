В Советском районе Казани ввели в эксплуатацию новую котельную, которая обеспечит теплом 18 жилых домов
В столице Татарстана на улице Новаторов ввели в эксплуатацию новую котельную АО «Казэнерго», которая обеспечит теплом 18 жилых домов, детский сад, два лечебных учреждения и шесть административных зданий Советского района. В скором времени к ней будет подключен еще один дом, сообщает мэрия города.
Новый объект заменил старую котельную, которая функционировала в течение 50 лет. Установочная тепловая мощность новой котельной составляет 11,4 МВт, что на два мегаватта больше, чем у предыдущей. Также она обеспечит теплом строящиеся в этом районе дома.
В текущем году также запланирована реконструкция еще двух котельных, которые расположены по улицам Музыкальной и Железнодорожной. Кроме того, предполагается замена 7,6 км тепловых сетей.
В январе в Казани завершился монтаж котельной на территории строящегося второго корпуса хосписа благотворительного фонда им. Анжелы Вавиловой. По словам председателя правления фонда Владимира Вавилова, на подготовку объекта потребовалось 11 млн рублей.
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