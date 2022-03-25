Татарстанские врачи рекомендуют переболевшим COVID-19 раз в год проходить флюорографию

Фото: Максим Платонов (архив)

Ученые считают, что переболевшие COVID-19 более подвержены заболеванию туберкулезом. Им рекомендуется проходить флюорографию раз в год, заявил главный врач республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Алексей Алексеев.

— На сегодняшний день мы имеем большое количество людей, переболевших бронхолегочными заболеваниями в течение двух лет, — передает «Интерфакс» его слова.

Алексеев предупредил, что COVID-19 сильно ослабевает иммунитет человека и снижает его защитные функции, чтобы противостоять заболеванию туберкулезом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре прошлого года лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова заявила, что постковидный синдром достаточно распространен среди населения, поэтому перенесенный коронавирус должен стать поводом для углубленного обследования. Следует выяснить переносимость физической нагрузки, затем провести мониторинг артериального давления, поскольку оно нередко «выходит из-под контроля» после COVID-19. Также стоит оценить состояние легких и лабораторных показателей.

Татьяна Леухина