За 2021 год в Тукаевском районе Татарстана смертность увеличилась на 24%

За 2021 год смертность в Тукаевском районе Татарстана возросла на 24% в сравнении с 2020 годом. Об этом сообщил на итоговом районном медсовете в Тукаевской ЦРБ главврач Галим Сабирзянов.

По его словам, наиболее частыми причинами смерти становились болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования и коронавирус. При этом врач добавил, что рождаемость в районе осталась на прежнем уровне.

Фото: realnoevremya.ru

В январе министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков назвал основные причины смертности в республике в 2021 году. По его словам, первое место занимали болезни системы кровообращения, этот показатель был равен 36,5%. На втором месте находилась смертность от коронавируса, на третьем — от новообразований. Также за 2021 год общая смертность населения выросла на 11,5% в сравнении с 2020 годом.



Дарья Акимова