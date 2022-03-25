Следком готовит запросы в семь стран после нападений на загранучреждения России

Следственный комитет России готовит запросы в семь стран, в которых произошли нападения на посольства и консульства страны, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.



По его словам, на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине начались нападения на российские загранучреждения в европейских странах — Нидерландах, Ирландии, Чехии, Литве, Польше, Франции, Эстонии. Данные фиксируются по уголовным делам, запросы о правовой помощи в ближайшее время направят в компетентные органы этих стран.

Бастрыкин выразил опасения, что «цивилизованность имеет очень ограниченные рамки»: «они сейчас это ярко демонстрируют, желая видеть складывающуюся ситуацию односторонне и явно предвзято».

Всего, по данным, которые привел председатель СК, с 2014 года зафиксирован 21 случай нападения на российские дипломатические учреждения на Украине. Нападения зафиксированы в Киеве, Харькове, Львове. Были случаи воспрепятствования осуществлению избирательных прав граждан России на территории Украины. Ведомство даст правовую оценку всем фактам.

Ранее Бастрыкин поручил изучить сведения об источниках финансирования разработки биологического оружия на Украине. В Следкоме отметили, что к реализации программы по разработке компонентов биологического оружия могли быть привлечены ряд крупных организаций США, а финансированием занимается в том числе инвестиционный фонд, находящийся под руководством сына американского президента Хантера Байдена

Маргарита Головатенко