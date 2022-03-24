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Бастрыкин поручил изучить сведения об источниках финансирования разработки биологического оружия на Украине

19:24, 24.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Бастрыкин поручил изучить сведения об источниках финансирования разработки биологического оружия на Украине
Фото: kremlin.ru

Следственный комитет России изучит сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

По данным следствия, в ходе анализа документов были обнаружены сведения, которые подтверждают причастность американского оборонного ведомства к разработке компонентов биологического оружия на Украине.

Фото: realnoevremya.ru

В Следкоме отметили, что к реализации программы также могли быть привлечены ряд крупных организаций США, а финансированием занимается в том числе инвестиционный фонд, находящийся под руководством сына американского президента Хантера Байдена, передает «РИА Новости».

— Озвученные данные свидетельствуют о серьезной системной работе по созданию оружия массового поражения на Украине и направленной на подрыв безопасности Российской Федерации, — говорится в заявлении ведомства.

О том, что к финансированию биологических лабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca под руководством Хантера Байдена, ранее сообщали в Минобороны России. По данным ведомства, прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками американского Министерства обороны.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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