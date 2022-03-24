Бастрыкин поручил изучить сведения об источниках финансирования разработки биологического оружия на Украине

Следственный комитет России изучит сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

По данным следствия, в ходе анализа документов были обнаружены сведения, которые подтверждают причастность американского оборонного ведомства к разработке компонентов биологического оружия на Украине.

Фото: realnoevremya.ru

В Следкоме отметили, что к реализации программы также могли быть привлечены ряд крупных организаций США, а финансированием занимается в том числе инвестиционный фонд, находящийся под руководством сына американского президента Хантера Байдена, передает «РИА Новости».

— Озвученные данные свидетельствуют о серьезной системной работе по созданию оружия массового поражения на Украине и направленной на подрыв безопасности Российской Федерации, — говорится в заявлении ведомства.

О том, что к финансированию биологических лабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca под руководством Хантера Байдена, ранее сообщали в Минобороны России. По данным ведомства, прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками американского Министерства обороны.

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Диана Жиленкова