Япония запрещает экспорт в Россию 57 наименований продукции, включая программное обеспечение

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии обнародовало перечень продукции, которую будет запрещено экспортировать в Россию из-за ситуации на Украине. Об этом пишет «РИА Новости».

В список попали 57 позиций, 31 из которых — товары общего назначения, а еще 26 — технологические элементы, в том числе и программное обеспечение. С 18 марта экспортировать в Россию запрещается полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители сигналов и другое.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Запрет коснется навигационного и радиоэлектронного оборудования, оборудования для подводного наблюдения, дизельных двигателей, комплектующих для тракторов, газотурбинных двигателей для самолетов и их комплектующих, оборудования для нефтепереработки.

Ранее МИД Японии объявил о введении санкций против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Также под ограничения попали заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, начальник генштаба ВС Валерий Герасимов и др.

