Самым популярным подержанным автомобилем в Казани стала Lada 2114

Эксперты «Авито Авто» выявили самые востребованные марки отечественных и иностранных машин с пробегом в Казани в период с 14 по 20 марта 2022 года. Лидирующую позицию среди российских автомобилей в рейтинге заняла Lada 2114 , а из иномарок список возглавила Kia Rio.

Аналитики отмечают, что в феврале и марте продавцы начали реже выставлять свои машины на продажу, при этом спрос на них остается повышенным. Чаще всего покупатели по стране отдают предпочтение таким маркам отечественных автомобилей, как Lada 2114, Lada Priora и Kalina, среди зарубежных моделей, по данным MaxPoster, быстрее всего продаются Opel Astra, Ford Focus и Toyota Corolla.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На первой строчке в топе самых востребованных моделей подержанных машин в Казани с 14 по 20 марта находится Lada 2114, средняя стоимость которой составила 129 тыс. рублей. На втором месте в рейтинге оказалась LADA Priora, средняя стоимость — 290 тыс. рублей. Третье место занимает Lada Kalina в среднем за 310 тыс. рублей.

Однако данные по России отличаются. В Москве и Московской области самой востребованной моделью с пробегом является Hyundai Solaris (средняя цена — 1 млн 25 тыс. рублей), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на первой строчке находится Ford Focus (600 тыс. рублей).

По данным «Авито Авто», в 2021 году в Татарстане отечественные подержанные автомобили стали наиболее востребованными, на них пришлось около 36,5% продаж на региональном рынке.



Мадина Салимгараева