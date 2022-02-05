Исследование: в 2021 году татарстанцы чаще всего приобретали отечественные автомобили с пробегом

В 2021 году в Татарстане наиболее популярными стали отечественные автомобили с пробегом. На их долю пришлось почти 36,5% продаж на региональном рынке. Об этом рассказали эксперты сервиса «Авито. Авто».

На втором месте по спросу оказались японские машины (13,27%), на третьем — немецкие авто (13,01%). Немного реже пользовались спросом корейские модели (9,04%) и американские автомобили (8,25%).

Фото: Максим Платонов

В конце января сообщалось, что республика замкнула топ-10 регионов России по продажам китайских авто. На первых местах рейтинга оказались Краснодарский край, Московская область и Башкирия. После Татарстана в списке идет Саратовская область.

Диана Жиленкова