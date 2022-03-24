Бывший защитник «Рубина» Уремович перешел в английский «Шеффилд Юнайтед»

Бывший защитник казанского «Рубина» Филип Уремович перешел в английский клуб «Шеффилд Юнайтед». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соглашение с хорватским футболистом подписано до конца сезона. «Шеффилд Юнайтед» занимает пятое место в таблице Чемпионшипа — второго по силе английского дивизиона.

Уремович перешел в «Рубин» в июле 2018 года. Провел за клуб 97 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее он выступал за хорватское «Динамо» и словенскую «Олимпию».

О приостановке контракта с Уремовичем «Рубин» объявил 13 марта. До этого Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения с зарубежными командами до 30 июня.

Сегодня также стало известно, что «Рубин» и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия приняли решение о приостановке контракта. Ранее контракт 21-летнего игрока был рассчитан до лета 2024 года.

Дарья Акимова