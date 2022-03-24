ФНС России не будет штрафовать магазины за отсутствие чека, если расчет был зафиксирован на кассе

Фото: Максим Платонов (архив)

Федеральная налоговая служба (ФНС) России не будет привлекать пользователей контрольно-кассовой техники к административной ответственности за отсутствие бумажного чека. Речь идет о случаях, когда расчет зафиксирован на кассе, но чековая лента отсутствует по не зависящим от них обстоятельствам.

Ранее в адрес Уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева поступило обращение от бизнесмена. Он просил разъяснить, можно ли не выдавать кассовые чеки в условиях роста стоимости кассовых лент и их возможного дефицита.

По данным ФНС, проблем с обеспечением рынка кассовой лентой нет. Но в период переориентации логистических цепочек могут возникнуть локальные кратковременные перебои с поставками.

Чтобы минимизировать расходы на приобретение кассовой ленты, можно выдавать покупателям чек в электронном виде. Также возможно использование сервиса «Мои чеки онлайн», сообщает пресс-служба Уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей.

Накануне сообщалось, что в одном из магазинов Набережных Челнов стали выдавать красные чеки из-за отсутствия у поставщиков белой чековой термоленты. Некоторые торговые точки и вовсе решили отказаться от использования чеков.

Диана Жиленкова