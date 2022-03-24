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Лавров прокомментировал отъезд россиян за рубеж на фоне событий на Украине

14:26, 24.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Лавров прокомментировал отъезд россиян за рубеж на фоне событий на Украине
Фото: wikipedia.org

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с отъездом россиян из страны на фоне событий на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, россияне, решившие переехать жить в другую страну, вправе сделать это. Подобное не противоречит российскому законодательству, отметил Лавров.

На днях глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко заявил, что из России уехали уже 50—70 тысяч представителей IT-отрасли. По его словам, в апреле ожидается вторая волна отъезда специалистов.

Дарья Акимова
Общество

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