Лавров прокомментировал отъезд россиян за рубеж на фоне событий на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с отъездом россиян из страны на фоне событий на Украине. Об этом сообщает ТАСС.



По словам министра, россияне, решившие переехать жить в другую страну, вправе сделать это. Подобное не противоречит российскому законодательству, отметил Лавров.

На днях глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко заявил, что из России уехали уже 50—70 тысяч представителей IT-отрасли. По его словам, в апреле ожидается вторая волна отъезда специалистов.

Дарья Акимова