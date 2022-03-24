Правительство России выделит 7,5 млрд рублей на программу кешбэка за детский отдых

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлило программу возврата половины стоимости путевок для детей и в этом году на нее будут направлены 7,5 млрд рублей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства.

По его словам, в этом году возможностями программы смогут воспользоваться не менее 450 тысяч детей. Она стартует в ночь с 30 на 31 марта, а поехать в лагерь можно будет с 1 мая.



По правилам программы путевка в детский лагерь должна быть куплена с помощью карты «Мир». В течение пяти дней 50% потраченных средств вернутся на эту карту за вновь купленные путевки, но не более 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограничено.

Фото: duma.gov.ru

Возвращать родителям половину стоимости путевки за детский отдых в апреле прошлого года предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Первый старт продаж состоялся 25 мая 2021 года, тогда вернуться по ним можно было вплоть до 15 сентября. После чего она была расширена, и возврат денег происходил с 10 мая по 20 сентября. Тогда правительство России выделяло на нужды программы 5 млрд рублей.



Максим Кокунин