В России расширили программу кешбэка на путевки в детские лагеря

В России расширили программу кешбэка на путевки в детские лагеря. Возврат части стоимости путевок будет выплачиваться с 10 мая по 20 сентября, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение затрат половины стоимости путевки. Компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября», — цитирует Чернышенко «РИА Новости».

Возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь в апреле предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Старт продаж детских путевок с кешбэком состоялся 25 мая. Приобрести путевку для ребенка можно до 31 августа. Вернуться из лагеря программа позволяет вплоть до 15 сентября.

На программу правительство России выделило 5 млрд рублей. Получить кешбэк за детский лагерь для ребенка смогут и те родители, которые приобрели путевки в детские лагеря до введения программы. Деньги будут автоматически начисляться на карту «Мир». Рассчитывалось, что программой смогут воспользоваться 350 тысяч детей.



Ольга Плешкова