Россияне смогут приобрести путевки с детским кешбэком до 31 августа

Фото: Максим Платонов (архив)

Россияне смогут приобрести путевки с детским кешбэком до 31 августа. Вернуться из лагеря программа позволяет вплоть до 15 сентября.

Полный список участников и предложений к началу программы представят на сайте мирпутешествий.рф в специальном разделе «Детские лагеря». Там россияне смогут выбрать и оплатить предложение лагеря, туроператора или агрегатора, пишет ТАСС.

Старт продаж детских путевок с кешбэком запланирован на 25 мая, напомнили в Ростуризме.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь в апреле предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. На этой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на эту программу 5 млрд рублей.



Позже глава российского правительства поручил в короткие сроки возместить средства тем, кто приобрел путевки в детские лагеря до введения кешбэка.



Татьяна Демина