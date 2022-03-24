Песков заявил, что Абрамович участвовал в организации переговоров с Украиной

Фото: посольство России в Белоруссии

Бизнесмен Роман Абрамович принимал участие на начальном этапе организации переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



— Он действительно на начальной стадии принимал участие. Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами — российской и украинской, — прокомментировал Песков.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский советовал президенту США Джо Байдену временно не вводить ограничительные меры против Абрамовича, поскольку тот может помочь в переговорах с Россией, сообщает «РИА Новости».

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что западные страны подталкивают Россию к разрушению, и в этой ситуации актуален вопрос о существовании страны. 18 марта Мединский сообщил, что Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО. По его словам, в данных пунктах переговоров имеются нюансы, которые связаны с гарантиями безопасности для украинского государства. В вопросе демилитаризации Украины стороны находятся «где-то на полпути».

Маргарита Головатенко