МВД России объявило об отмене всех плановых проверок малого и среднего бизнеса

Первый замминистра МВД России Александр Горовой поручил отменить все плановые проверки малого и среднего бизнеса, кроме тех, что касаются обеспечения безопасности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр ведомства.

По словам представителей МВД, Горовой дал такое указание, так как отметил важность реализации комплекса мер по минимизации административного давления на малый и средний бизнес. Однако в ведомстве добавили, что все другие проверки обязательно подлежат согласованию с надзорными органами.

Накануне Госдума приняла поправки в КоАП РФ, согласно которым малый бизнес не будут штрафовать за первое нарушение, а вынесут предупреждение. Кроме того, суммы штрафов сократятся в два раза.

В начале марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить проект постановления о моратории на проверки бизнеса. В документ в том числе должны были войти положения о продлении различных разрешений и лицензий, особенности оценки безопасности продукции при ввозе на российскую территорию.

Дарья Акимова