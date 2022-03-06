Мишустин поручил подготовить проект постановления о моратории на проверки бизнеса до 9 марта

Министерство экономического развития России подготовит проект постановления о моратории на проверки бизнеса до 9 марта. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документ в том числе войдут положения о продлении различных разрешений и лицензий, особенности оценки безопасности продукции при ввозе на российскую территорию.

Как сообщает телеграм-канал правительства РФ, предложения станут частью комплекса мер, направленных на обеспечение устойчивости экономики и снижение нагрузки на бизнес в условиях введенных антироссийских санкций.

Вчера российским автопроизводителям перенесли срок уплаты утилизационного сбора за I—III кварталы текущего года на декабрь. Такая возможность распространяется на организации, где работает по меньшей мере 5 тысяч сотрудников, а также их дочерние компании. Мера принята для обеспечения стабильности финансовой деятельности автопроизводителей.



Диана Жиленкова