Хинштейн: от полной блокировки YouTube пострадают российские пользователи

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выразил надежду, что на российской территории YouTube не заблокируют. По его словам, от полной блокировки ресурса в первую очередь пострадают российские пользователи.

По словам Хинштейна, решение о блокировке будет зависеть от действий видеохостинга и, в частности, владеющей им корпорации Google. Также он призвал восстановить заблокированные каналы российских СМИ и удалить фейки и противоправный контент.

Фото: pixabay.com

— Прекратите продвижение антироссийской «чернухи» под видом политической рекламы, — приводит слова Хинштейна ТАСС.

На прошлой неделе YouTube объявил об удалении контента о российской спецоперации на Украине. Также видеохостинг принял решение заблокировать доступ к каналам, которые связаны с российскими государственными СМИ по всему миру.

Несколько дней назад председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что если YouTube не будет соблюдать закон, то его заблокируют на территории РФ.

Диана Жиленкова