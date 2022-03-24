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Минэкономики ФРГ: Германия не может немедленно ввести эмбарго на российские энергоресурсы

11:54, 24.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минэкономики ФРГ: Германия не может немедленно ввести эмбарго на российские энергоресурсы
Фото: pixabay.com

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ не может немедленно ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам главы Минэконома ФРГ, в настоящее время Германия занимается сокращением российских энергоресурсов пошагово. Он также добавил, что выражает благодарность немецким компаниям, участвующим в реализации этого.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что при введении санкций против России следует учитывать их обратный эффект. До этого власти ФРГ неоднократно выступали против отказа от импорта энергоносителей из России, но не стали исключать такого решения при негативном развитии событий.

Дарья Акимова
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