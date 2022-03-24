17% годовых можно получить по счету «Доходный» от Банка Казани, не ограничивая себя в действиях

Все больше россиян становятся активными пользователями финансовых услуг. Кому-то важна ставка повыше, кому-то — свобода действий и возможность зарабатывать, не замораживая средства. В сегодняшних реалиях постоянных изменений на первый план выходят две ключевые задачи — сохранить и накопить, не ограничивая себя в действиях.

Для таких задач подходит накопительный счет «Доходный» от Банка Казани, на который начисляется 17% годовых ежемесячно на средний дневной остаток за месяц. Условия одинаковые для всех клиентов. Минимальная сумма не устанавливается, открыть счет можно даже от 10 рублей. Поддерживать остаток тоже не нужно. Пополнять счет можно сколько угодно, расходные операции не ограничены.

Даже если какую-то часть месяца на вашем счете совсем не будет средств, вы все равно получите доход за период с положительным балансом на счете. Начисления процентов будут происходить из расчета среднего дневного остатка в рамках месяца.

Открыть накопительный счет «Доходный» вы сможете только в Интернет-банке или в мобильном приложении банка Казани. Все вопросы можно уточнить в чате мобильного приложения или в мессенджере WhatsApp.

Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016. ООО КБЭР «Банк Казани».

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