SCMP: США не имеют права осуждать Россию после военных преступлений Вашингтона в Ираке
США не имеют права осуждать Россию из-за ситуации на Украине после военных преступлений в Ираке, пишет китайская газета South China Morning Post.
«Ничем не вызванное нападение на Ирак, которое оправдывалось ложью и обманом, и последующая оккупация страны стали не только грандиозной стратегической ошибкой, но и длинной серией военных преступлений и преступлений против человечества», — указано в статье.
Вашингтон пытается обвинить Россию и тем самым демонстрирует двуличие Белого дома, отметили в издании. В газете призвали Америку не считать себя «супергероем, который пытается спасти невинных и безнаказанно сражается со злодеями», информирует RT.
Вчера в Китае назвали применение Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» «пощечиной» НАТО. Китайское издание Sina отмечало, что НАТО до этого ставил под сомнение реальные характеристики ракеты.
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