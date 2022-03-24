SCMP: США не имеют права осуждать Россию после военных преступлений Вашингтона в Ираке

США не имеют права осуждать Россию из-за ситуации на Украине после военных преступлений в Ираке, пишет китайская газета South China Morning Post.



«Ничем не вызванное нападение на Ирак, которое оправдывалось ложью и обманом, и последующая оккупация страны стали не только грандиозной стратегической ошибкой, но и длинной серией военных преступлений и преступлений против человечества», — указано в статье.

Вашингтон пытается обвинить Россию и тем самым демонстрирует двуличие Белого дома, отметили в издании. В газете призвали Америку не считать себя «супергероем, который пытается спасти невинных и безнаказанно сражается со злодеями», информирует RT.

Фото: pxhere.com

Вчера в Китае назвали применение Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» «пощечиной» НАТО. Китайское издание Sina отмечало, что НАТО до этого ставил под сомнение реальные характеристики ракеты.

Маргарита Головатенко