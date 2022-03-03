Псаки: США не видят возможности исключения России из Совбеза ООН
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не видят возможности лишения России статуса постоянного члена Совета безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее к этому призывали власти Украины. По словам Псаки, в настоящее время США сосредоточены на том, чтобы изолировать Россию и призвать ее к ответу за ситуацию вокруг Украины.
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