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Псаки: США не видят возможности исключения России из Совбеза ООН

21:37, 03.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Псаки: США не видят возможности исключения России из Совбеза ООН
Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не видят возможности лишения России статуса постоянного члена Совета безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее к этому призывали власти Украины. По словам Псаки, в настоящее время США сосредоточены на том, чтобы изолировать Россию и призвать ее к ответу за ситуацию вокруг Украины.

«Реальное время» следит за развитием событий на Украине. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова
Общество

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