Псаки: США не видят возможности исключения России из Совбеза ООН

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не видят возможности лишения России статуса постоянного члена Совета безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее к этому призывали власти Украины. По словам Псаки, в настоящее время США сосредоточены на том, чтобы изолировать Россию и призвать ее к ответу за ситуацию вокруг Украины.

«Реальное время» следит за развитием событий на Украине. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова