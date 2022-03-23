Объем Фонда национального благосостояния сократился на 675 млрд рублей за февраль

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за февраль 2022 года сократился в рублях на 675,16 миллиарда и достиг 12,935 триллиона рублей. Об этом заявили в Минфине РФ.

Объем ФНБ в долларах сократился на 20 миллиардов, до $154,82 миллиарда.

«По состоянию на 1 марта 2022 г. объем ФНБ составил 12 935 108,51 млн рублей или 9,7% ВВП, прогнозируемого на 2022 год», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Объем ликвидных активов фонда (средств на банковских счетах в ЦБ) — 9,738 триллиона рублей или 7,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По состоянию на 1 февраля объем ФНБ достигал 13,61 триллиона рублей или $174,9 миллиарда.

Из-за санкций западных стран, заблокировавших доступ РФ к части золотовалютных резервов, страна лишилась возможности использовать $300 млрд своих резервов, сообщал ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов. На выходных власти Франции заморозили активы Банка России на €22 млрд, а еще счета и недвижимость частных лиц, которые попали под антироссийские санкции западных стран.



Татьяна Леухина