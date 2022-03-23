Татарстан и Узбекистан подписали 20 соглашений и меморандумов

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился c заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым. Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов.



Также в рамках рабочего визита президента Татарстана в Узбекистан были достигнуты договоренности в вопросах развития сотрудничества между Нижнекамским районом республики и муниципалитетом узбекистанского города Чирчик, между Казанским федеральным университетом и Центром геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана и др.

Фото: president.tatarstan.ru

В общей сложности в рамках рабочей поездки Минниханова в Узбекистан представители государств подписали 20 различных соглашений и меморандумов, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Накануне президенты Татарстана и Узбекистана Рустам Минниханов и Шавкат Мирзиеев приняли решение о создании индустриального парка в городе Чирчик. Он предназначен для локализации производств российских компаний.



Диана Жиленкова