В России за последний месяц зафиксирован рост спроса на сейфы и патроны

За последний месяц в России был зафиксирован спрос на сейфы и патроны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на продавцов и производителей этих товаров.

Так, например, за неделю с 21 по 27 февраля по сравнению с неделей с 14 по 20 февраля закупки сейфов выросли на 34% у частных клиентов (сегмент b2c) и на 36% у бизнеса (сегмент b2b). В период с 28 февраля по 6 марта рост в b2c поднялся еще на 20%, в b2b — на 4%. При этом с 7 по 14 марта отмечено снижение спроса на 23% в b2c и на 31% в b2b.

По словам коммерческого директора крупнейшего производителя в сегменте бронированных и армированных сейфов «НПО Промет» Алексея Петрова, причин для роста спроса на сейфы несколько. Это отложенный спрос, так как в конце 2021 года сейфы подорожали на фоне роста стоимости металлов. Кроме того, у россиян увеличилось количество наличных денег на руках, поэтому сейфы закупаются домой или в офис. А из-за невозможности купить сейчас валюту в некоторых магазинах пришлось остановить поставки импортных сейфов.

Помимо этого, по данным сети оружейных магазинов «7,62», выросли продажи российского оружия на 20-30%. Покупатели стали также активнее приобретать патроны. По мнению представителя сети, это связано с новостным фоном после начала спецоперации на Украине и ростом цен на продукцию из-за курсовых колебаний, начавшихся еще в 2021 году.

Фото: pixabay.com

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Дарья Акимова