Генпрокуратура России выходит из Международной ассоциации прокуроров

Генеральная прокуратура России решила выйти из Международной ассоциации прокуроров (МАП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Генпрокурор России Игорь Краснов отправил письмо с информацией об этом генеральному секретарю Международной ассоциации прокуроров Хану Мораалу. В нем он отметил, что в настоящее время мир столкнулся с новой реальностью. По его словам, впервые со времен Второй мировой войны она обусловлена политически мотивированным и часто искусственно предвзятым отношением к отдельно взятой социальной группе людей, объединенных русским языком и происхождением. При этом МАП проявляет равнодушие и бездействие, говорится в сообщении Краснова.

Краснов также добавил, что благодарен коллегам из ассоциации за поддержку российских инициатив, обмен опытом и участие в экспертных встречах.

Международная ассоциация прокуроров была создана в 1995 году при участии России, но через несколько лет РФ фактически прекратила свое участие в ней. МАП объединяет примерно 500 тысяч прокуроров более чем из 170 стран. В ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге открылся первый региональный офис МАП для сотрудничества прокуроров стран СНГ и Восточной Европы.

В феврале Комитет министров Совета Европы приостановил права России в организации. А на прошлой неделе генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич получила официальное уведомление от РФ о выходе страны из организации. Официально РФ перестала быть членом СЕ 16 марта.



Дарья Акимова