Новости общества

10:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобороны показало кадры уничтожения вертолетами ангара ВСУ с вооружением

09:57, 23.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны показало кадры уничтожения вертолетами ангара ВСУ с вооружением
Фото: кадр видео

Министерство обороны России продемонстрировало боевое применение вертолетов Ка-52 по складу ВСУ с расстояния более 7 километров.

На кадрах, распространенных ведомством, показаны разрушения склада ВСУ вертолетами Ка-52. Удар нанесли ракетным комплексом «Вихрь» с режима висения.

Армейская авиация в ходе проведения операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов.

В конце прошлой недели экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по оборудованным укрепленным опорным пунктам украинских националистов. Нанесение авиационных ударов производилось парами с малых и предельно малых высот. В результате также была ликвидирована замаскированная бронетехника.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также