Минобороны показало кадры уничтожения вертолетами ангара ВСУ с вооружением
Министерство обороны России продемонстрировало боевое применение вертолетов Ка-52 по складу ВСУ с расстояния более 7 километров.
На кадрах, распространенных ведомством, показаны разрушения склада ВСУ вертолетами Ка-52. Удар нанесли ракетным комплексом «Вихрь» с режима висения.
Армейская авиация в ходе проведения операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов.
В конце прошлой недели экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по оборудованным укрепленным опорным пунктам украинских националистов. Нанесение авиационных ударов производилось парами с малых и предельно малых высот. В результате также была ликвидирована замаскированная бронетехника.
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