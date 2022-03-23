Главное к утру: «торможение» сахара у посредников, дело против журналиста Невзорова
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 23 марта:
- Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ». По данным следствия, Невзоров 9 марта 2022 года на своей странице в Instagram* и 19 марта 2022 года на YouTube-канале опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС РФ родильного дома в Мариуполе. В материале содержались недостоверные фотографии пострадавших от обстрела мирных жителей.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ходе проверки цепочки поставки сахара зарегистрировала случаи его «торможения» у посредников. Наблюдаются случаи, когда хозяйствующие субъекты на фоне ажиотажа закупают сахар не у заводов, а у оптовиков. Некую часть они отгружают в торговые сети, а другую придерживают.
- Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко считает, что в апреле состоится вторая волна отъезда IT-специалистов из России. Страну покинут от 70 до 100 тысяч представителей отрасли. По его словам, уже уехали 50—70 тысяч специалистов. Вторую волну сдерживают дорогие билеты из России, выросшие цены на жилье за границей, а также сложности с денежными переводами за рубеж.
- Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение о том, что основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать и уже никого не связывает. Согласно этому акту от 1997 года, альянс должен не размещать существенные боевые силы на постоянной основе на территории своих стран-новобранцев.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может использовать ядерное оружие только при угрозе стране. Он отметил, что концепция национальной безопасности России предусматривает использование этого вида оружия только в случае угрозы самому ее существованию.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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