Песков рассказал, при каком условии Россия использует ядерное оружие

Россия может использовать ядерное оружие только при угрозе стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN.

Он отметил, что концепция национальной безопасности России предусматривает использование этого вида оружия только в случае угрозы самому ее существованию, передает ТАСС.

27 февраля президент России Владимир Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания (в их числе и ядерное оружие) в особый режим боевого дежурства. По словам главы государства, западные страны предпринимают недружественные действия в отношении России. Также высшие должностные лица стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес РФ.



В январе 2022 года лидеры КНР, России, Великобритании, Франции и США сделали совместное заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.



Татьяна Леухина