Песков рассказал, при каком условии Россия использует ядерное оружие
Россия может использовать ядерное оружие только при угрозе стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN.
Он отметил, что концепция национальной безопасности России предусматривает использование этого вида оружия только в случае угрозы самому ее существованию, передает ТАСС.
27 февраля президент России Владимир Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания (в их числе и ядерное оружие) в особый режим боевого дежурства. По словам главы государства, западные страны предпринимают недружественные действия в отношении России. Также высшие должностные лица стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес РФ.
В январе 2022 года лидеры КНР, России, Великобритании, Франции и США сделали совместное заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.
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