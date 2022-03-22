В ФАС сообщили о случаях «торможения» сахара у посредников

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ходе проверки цепочки поставки сахара зарегистрировала случаи его «торможения» у посредников. Об этом заявила начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Лариса Вовкивская.

По ее словам, наблюдаются случаи, когда хозяйствующие субъекты на фоне ажиотажа закупают сахар не у заводов, а у оптовиков. Некую часть они отгружают в торговые сети, а другую придерживают.

Фото: Антон Журавлев (архив)

— И в объяснение своих действий пишут, что не знают, по какой цене сориентироваться продавать, потому что не знают, по какой цене будут завтра закупать. Получается — лучше я на сахаре посижу и подожду, — приводит слова Вовкивской «Интерфакс».

На прошлой неделе Генеральная прокуратура России начала проверки по предотвращению роста цен на сахар. В случае выявления нарушений будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для предотвращения искусственного дефицита товара, а также необоснованного завышения его стоимости.

Диана Жиленкова