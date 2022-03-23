В Казани открыли горячие линии по вопросам подтопления

В Казани заработали горячие линии по вопросам подтопления. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Жители многоквартирных домов могут сообщить о подтоплениях во дворах в систему «Открытая Казань». Также оставить заявку можно по номерам 063 (со стационарного телефона), +7 (843) 236-41-23 (со стационарного и мобильного телефона) или сообщить в свою управляющую компанию либо ТСЖ.

От жителей жилых массивов заявки принимают в администрациях районов по телефонам:

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: +7 (843) 223-22-33 (круглосуточно);

Вахитовский и Приволжский районы: +7 (843) 223-21-11 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, обед с 12:00 до 13:00, в субботу — с 8:00 до 17:00);

Кировский и Московский районы: +7 (843) 223-29-99 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, обед с 12:00 до 13:00, в субботу — с 9:00 до 14:00);

Советский район: +7 (843) 223-20-00 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00, обед с 12:00 до 13:00, в субботу — с 8:00 до 16:00, в воскресенье — с 9:00 до 17:00).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В случае подтопления автомобильных дорог следует позвонить в дежурную службу эксплуатирующей организации по телефону: +7 (843) 555-07-96 (круглосуточно), +7 (843) 555-44-50 (с 8:00 до 17:00). При неисправностях сетей ливневой канализации необходимо позвонить в Комитет внешнего благоустройства по телефонам: +7 (843) 294-83-55, +7 (843) 294-83-56, +7 (843) 294-83-83 (по всем номерам звонки принимаются с 8:00 до 17:00).

На прошлой неделе коммунальные службы Казани расчистили русло реки Ноксы в Советском районе, чтобы обезопасить близлежащие дома от подтопления. Рабочие убрали толстые ветки, мусор, поваленные деревья и другие преграды.



По данным мэрии Казани, пик паводка в городе ожидается в третьей декаде марта, когда воздух прогреется до +3..+7 градусов. В зону возможного подтопления попадают 337 частных домов, в которых живут 976 человек.



Татьяна Леухина