В МИД КНР пообещали США ответные меры за санкции против китайских чиновников

Правительство Китая готово принять контрмеры в отношении США из-за новых американских санкций против китайских чиновников. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По его словам, данные санкции грубо нарушают суверенитет Китая. В случае, если ограничительные меры не будут отменены, то китайские власти дадут зеркальный ответ.

Фото: pixabay.com

— Самый крупный нарушитель прав человека в мире — это США, — цитирует Вэньбиня ТАСС.

В воскресенье глава МИД, член Госсовета КНР Ван И заявил, что страна не приемлет внешнего давления и выступает против безосновательных обвинений в свой адрес касаемо вопросов по Украине.



Диана Жиленкова