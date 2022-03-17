Эксперт назвал особенности симптомов при заражении «стелс-омикроном»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В случае заражения «стелс-омикроном» наблюдаются такие же симптомы, как и у «омикрона», однако они являются более выраженными. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, проявляются такие признаки заболевания, как сильная боль в горле, осиплость голоса, у детей может возникнуть поражение связок. Кроме того, более выражены головная боль, ночная потливость, расстройства желудочно-кишечного тракта.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Тимаков добавил, что в случае заражения «стелс-омикроном» может произойти потеря обоняния, передает Lenta.ru.

Недавно главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил, что в Китае рост заболеваемости коронавирусом может быть связан с активностью нового подштамма BA.2. Также незначительный рост заболеваемости зарегистрирован в Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии и Нидерландах.

Диана Жиленкова