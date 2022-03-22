СМИ: баскетбольная Евролига отстранила УНИКС, ЦСКА, «Зенит» и аннулировала их результаты

Фото: Максим Платонов (архив)

Совет Евролиги решил отстранить российские баскетбольные команды от участия в турнире. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

От участия в соревнованиях отстранили казанский УНИКС, московский ЦСКА и питерский «Зенит». Результаты матчей с участием российских команд аннулируют для корректировки турнирной таблицы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

После начала спецоперации РФ на Украине совет баскетбольной Евролиги приостановил участие этих команд в турнире на неопределенный срок. А Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российских спортсменов и официальных лиц от участия во всех соревнованиях под эгидой организации.



Татьяна Леухина