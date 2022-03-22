СМИ: баскетбольная Евролига отстранила УНИКС, ЦСКА, «Зенит» и аннулировала их результаты
Совет Евролиги решил отстранить российские баскетбольные команды от участия в турнире. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.
От участия в соревнованиях отстранили казанский УНИКС, московский ЦСКА и питерский «Зенит». Результаты матчей с участием российских команд аннулируют для корректировки турнирной таблицы.
После начала спецоперации РФ на Украине совет баскетбольной Евролиги приостановил участие этих команд в турнире на неопределенный срок. А Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российских спортсменов и официальных лиц от участия во всех соревнованиях под эгидой организации.
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