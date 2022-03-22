Суд приговорил Навального к 9 годам строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда

Фото: Максим Платонов (архив)

Лефортовский суд Москвы приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении суда.



Кроме того, Навальному назначили штраф в размере 1,2 млн рублей, передает ТАСС.

По делу о мошенничестве и оскорблении суда гособвинение запросило приговорить Навального к 13 годам колонии, а также назначить штраф в размере 1,2 млн рублей.



Напомним, дело о мошенничестве было возбуждено более года назад. По версии следствия, Навальный похитил средства, которые пожертвовали запрещенной в России экстремистской организации-иноагенту «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК)*. Оппозиционер потратил их на личные нужды.

Кроме того, Навальному вменяли оскорбление судьи Веры Акимовой, которая вынесла ему приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Тогда ему назначили штраф в размере 850 тысяч рублей. Поначалу дела расследовали по отдельности, а затем объединили в одно производство.



*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.



Диана Жиленкова