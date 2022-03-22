Новости общества

15:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мишустин выступит с ежегодным отчетом в Госдуме 7 апреля

14:26, 22.03.2022
Мишустин выступит с ежегодным отчетом в Госдуме 7 апреля
Фото: duma.gov.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступит с ежегодным отчетом правительства перед депутатами Государственной думы 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

С идеей перенести дату отчета правительства на более ранний срок выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Премьер-министр поддержал его предложение.

Фото: duma.gov.ru

В прошлом году Мишустин выступал с отчетом в Госдуме 12 мая. Тогда премьер-министр рассказал о разработке комплекса мер для каждого региона России, национальном проекте, направленном на развитие внутреннего туризма и т.д.

Татьяна Демина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также