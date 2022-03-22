Мишустин выступит с ежегодным отчетом в Госдуме 7 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступит с ежегодным отчетом правительства перед депутатами Государственной думы 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
С идеей перенести дату отчета правительства на более ранний срок выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Премьер-министр поддержал его предложение.
В прошлом году Мишустин выступал с отчетом в Госдуме 12 мая. Тогда премьер-министр рассказал о разработке комплекса мер для каждого региона России, национальном проекте, направленном на развитие внутреннего туризма и т.д.
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