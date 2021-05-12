Мишустин призвал восстановить рынок труда

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В настоящее время крайне важным является восстановление рынка труда, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме.



Он подчеркнул, что правительство разработало комплексы мер для каждого субъекта России совместно с регионами. В 17 из них, как сообщил премьер, рынок труда вернулся к доковидным значениям.

Также он отметил, что к управлению трудовыми ресурсами нужен современный подход. Законопроект о работе в дистанционном режиме уже подготовили, сообщает RT.

Маргарита Головатенко