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Мишустин призвал восстановить рынок труда

10:56, 12.05.2021 1
Мишустин призвал восстановить рынок труда
Фото: скриншот

В настоящее время крайне важным является восстановление рынка труда, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме.

Он подчеркнул, что правительство разработало комплексы мер для каждого субъекта России совместно с регионами. В 17 из них, как сообщил премьер, рынок труда вернулся к доковидным значениям.

Также он отметил, что к управлению трудовыми ресурсами нужен современный подход. Законопроект о работе в дистанционном режиме уже подготовили, сообщает RT.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 май
    Ага, щас сальтуху крутанем и воссатновим - с рывка, а вы Михал Владимирыч пока присядьте, перекурите.
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