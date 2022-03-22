6 из 10 казанцев поддержали идею запретить иностранным компаниям работать в РФ, если они не вернутся до 1 мая

Большинство казанцев поддерживают предложение запретить иностранным компаниям работать в России, если они не вернутся до 1 мая. Таковы данные опроса, проведенного специалистами сервиса по поиску работы Superjob.

18 марта депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить работать в России ушедшим иностранным компаниям, если они не вернутся до 1 мая 2022 года. По его словам, запрет на ведение коммерческой деятельности должен длиться 10 лет.



Его инициативу поддержали 64% казанцев. Самым популярным аргументом стало то, что их уход — это возможность роста отечественного бизнеса в условиях низкой конкуренции. 25% респондентов не согласны с таким предложением. Их аргументами стало то, что в России нет большинства аналогов жизненно необходимых лекарств и деталей к технике. Также 11% опрошенных затруднились ответить.

Отмечается, что сторонниками запрета среди жителей Казани стали люди с доходом свыше 80 тысяч рублей (65%). Кроме того, респонденты старше 45 лет поддерживают эту идею активнее молодых соотечественников (68% против 54% среди граждан до 34 лет).

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В список иностранных компаний, организаций и брендов, которые прекратили или временно ограничили свою деятельность на территории России попали: Shell, Visa, Mastercard, Google Pay, PayPal, Harley-Davidson, Audi, Porsche, General Motors, Volkswagen, BMW, Ford, Apple, Intel, AMD, HP, Twitch, PlayStation Store, Nintendo, Steam, Nike, ASOS, H&M, Adidas, НХЛ, ФИФА, УЕФА, Walt Disney, WarnerBros, Sony Pictures, Universal Pictures, Netflix, Megogo, Spotify, McDonald’s, KFC, Starbucks, Coca-Cola, IKEA, Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho и др.

14 марта министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что предприятия иностранных компаний, которые ушли из России, могут быть подвергнуты механизму банкротства в период от 3 до 6 месяцев. При это он подчеркнул, что Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране, так как их уход не выгоден никому.



Максим Кокунин