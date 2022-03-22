«Рубин» обратился в ЭСК РФС по итогам матча против ЦСКА

Казанский футбольный клуб «Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС), она рассмотрит итоги матча 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.



Обращение связано с первым и вторым голами в ворота «Рубина». Дату заседания определят позднее. Еще в экспертно-судейскую комиссию обратились женский футбольный клуб ЦСКА и владикавказская «Алания», отмечает ТАСС.

20 марта ЦСКА разгромил «Рубин» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 6:1. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий считает, что результат выездной игры — разница в уровне клубов.

После поражения ходили слухи о возможной замене тренера команды, однако сегодня генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов продлил контракт с главным тренером Леонидом Слуцким навечно:

— В клубе есть полное доверие к Леониду Викторовичу. Можно ли говорить, что Слуцкий доработает до конца сезона? Да он вообще будет работать вечно у нас, — заявил Сайманов.

Маргарита Головатенко