Леонид Слуцкий: «Смешно обсуждать судейство, когда ты проигрываешь 1:6»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог выездной игры с ЦСКА (6:1).

«Понятно, что встречались команды разного уровня. Наверно, если бы нам чуть дольше удалось зацепиться за игру, за результат, то, может быть, было бы чуть легче. А когда так быстро пропускаем два мяча, то понятно, что ЦСКА действует на том большом запасе мастерства, который у них есть. Ну и удаление Ломовицкого в плане окончательного результата наверно не играло принципиальной роли, но возможность хоть как-то сопротивляться убило», — сказал наставник «Рубина».

На замечание журналистов, что почти все пропущенные голы «Рубином» судьи пересматривали по видеоповтору VAR, Слуцкий заявил, что не видел эти моменты и винить судейскую бригаду не будет.

«Ну какой смысл? Смешно обсуждать судейство, когда ты проигрываешь 1:6», — заявил специалист.

Прокомментировал наставник казанской команды и эпизод с удалением Александра Ломовицкого в концовке первого тайма. Полузащитник получил вторую желтую карточку уже когда готовилась его замена.

«Мы чувствовали [что будет вторая желтая] и говорили ему, что сейчас заменим, что не нужно фолить. Апшацев уже стоял готовый на бровке, но, к сожалению, мы не успели», — посетовал Леонид Слуцкий.

На вопрос о том, почему у ЦСКА было такое преимущество, он заявил, что это результат разницы уровня двух команд.

«Рубин» пока сохранил десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. У казанцев 25 очков в 22 турах.