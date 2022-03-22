«Он вообще будет работать вечно у нас»: «Рубин» продлил контракт с Леонидом Слуцким

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов продлил контракт с главным тренером Леонидом Слуцким навечно. Об этом сообщает телеграм-канал казанского футбольного клуба.

— В клубе есть полное доверие к Леониду Викторовичу. Можно ли говорить, что Слуцкий доработает до конца сезона? Да он вообще будет работать вечно у нас, — заявил Сайманов.

В воскресенье ЦСКА разгромил казанский «Рубин». Матч состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился со счетом 6:1.



— Понятно, что встречались команды разного уровня. Наверно, если бы нам чуть дольше удалось зацепиться за игру, за результат, то, может быть, было бы чуть легче. А когда так быстро пропускаем два мяча, то понятно, что ЦСКА действует на том большом запасе мастерства, который у них есть, — прокомментировал тогда результаты игры Слуцкий.



Позднее бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов выразил готовность вернуться на этот пост в случае необходимости. Под его руководством казанский клуб провел 20 матчей, одержал четыре победы, семь раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.

Диана Жиленкова