В Казани хотят производить по 10 самолетов Ту-214 в год — это много или мало?

Сегодня в ходе рабочего визита на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия обсуждает возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 на данном предприятии в год.

По словам Борисова, данная модель состоит в основном из российских компонентов, зарубежные используются минимально — поэтому за год получится их заместить. Вице-премьер считает важным восстановить в нужном количестве производство отечественных самолетов, чтобы не было трудностей с перевозками граждан России внутри страны и за рубежом.

Борисов добавил, что в настоящее время стоит вопрос о возможности использования Ту-214 российскими авиакомпаниями, такими как «Аэрофлот», Red Wings и другими.

Фото: tupolev.ru

10 самолетов Ту-214 — это:

Приблизительно 15 миллиардов рублей — ориентировочная цена одного борта такой модели составляла 1,5 миллиарда рублей на сентябрь 2021 года, когда лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко» выставила на продажу собственные самолеты Ту-214.

— ориентировочная цена одного борта такой модели составляла 1,5 миллиарда рублей на сентябрь 2021 года, когда лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко» выставила на продажу собственные самолеты Ту-214. В 7,8 раза меньше , чем число российских самолетов, арестованных за рубежом из-за санкций — это коснулось 78 летательных машин.

, чем число российских самолетов, арестованных за рубежом из-за санкций — это коснулось 78 летательных машин. В 4 раза меньше плана по производству в России самолетов Sukhoi Superjet 100 с российским двигателем — Минпромторг РФ анонсировал цифру в 40 машин.

плана по производству в России самолетов Sukhoi Superjet 100 с российским двигателем — Минпромторг РФ анонсировал цифру в 40 машин. В 5 раз больше , чем производилось самолетов Ил-96 в 2004, 2006, 2007 и 2009 годах — по два судна за год. В марте этого года Борисов также говорил, что Объединенная авиастроительная корпорация при необходимости может увеличить производство этой модели.

, чем производилось самолетов Ил-96 в 2004, 2006, 2007 и 2009 годах — по два судна за год. В марте этого года Борисов также говорил, что Объединенная авиастроительная корпорация при необходимости может увеличить производство этой модели. В 10 раз больше , чем в 2020 году — тогда произвели всего один Ту-214.

, чем в 2020 году — тогда произвели всего один Ту-214. Каждый десятый от общего количества построенных самолетов моделей Ту-204/214 — их насчитывается 85. Ту-214 разработан на базе модели Ту-204.

от общего количества построенных самолетов моделей Ту-204/214 — их насчитывается 85. Ту-214 разработан на базе модели Ту-204. В 2 раза больше , чем должны были поставить для Вооруженных сил России новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в 2021 году.

, чем должны были поставить для Вооруженных сил России новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в 2021 году. В 20 раз меньше , чем выпускал СССР на пике производства гражданских самолетов в 1980-е годы — около 200 машин в год.

Дарья Акимова