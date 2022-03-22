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Медведев: Россия и Япония никогда бы не нашли консенсуса по теме Курильских островов

12:15, 22.03.2022 1
Медведев: Россия и Япония никогда бы не нашли консенсуса по теме Курильских островов
Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Япония никогда бы не нашли консенсуса по теме Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Медведева, переговоры о них всегда носили ритуальный характер. Он добавил, что Россия и Япония отказались обсуждать мирный договор, что в контексте судьбы Курил является исторически оправданным, назревшим и справедливым решением.

Также Медведев отметил, что в новой редакции Конституции РФ прямо зафиксировано, что территории России не подлежат отчуждению.

Фото: pixabay.com

Накануне в МИД РФ сообщили, что Россия не планирует продолжать переговоры по мирному договору с Японией, из-за санкций введенных ею против РФ. А также выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. В Японии выразили протест из-за отказа РФ от обсуждения мирного договора.

Дарья Акимова
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:24
    Лучше бы объяснил зачем отдали(и на каких условиях) 750 000кв.км. Норвегии
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