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С 18 февраля число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины превысило 360 тысяч человек

11:32, 22.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
С 18 февраля число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины превысило 360 тысяч человек
Фото: govvrn.ru

С 18 февраля в Россию прибыли более 360 тысяч человек с территории Украины и Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на cтатс-секретаря — замглавы МЧС РФ Алексея Серко.

По его словам, из этого количества приблизительно 22 тысячи человек разместились в пунктах временного размещения, остальные отправились к родственникам или обратно. За прошедшие сутки границу перешли 16 тысяч человек. В основном это женщины с детьми или пожилые люди. У некоторых из них нет документов.

Серко также добавил, что только треть прибывших беженцев получила выплаты. Связано это с тем, что денежные средства не выдают наличными, а зачисляют на банковскую карту. Для этого нужно открыть счет и подтвердить, что человек пересек границу.

Фото: realnoevremya.ru

8 марта сообщалось, что число прибывших в Россию из Донбасса и Украины приблизилось к 200 тысячам человек. На тот момент среди прибывших в РФ было почти 50 тысяч детей.

Дарья Акимова
Общество

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