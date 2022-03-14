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Премьер Японии выступил за формирование нового мирового порядка

08:21, 14.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Премьер Японии выступил за формирование нового мирового порядка
Фото: pixabay.com

Действия России на Украине доказали, что необходимо сформировать новый мировой порядок, такое мнение выразил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Он заявил, что Япония долгое время выступала за реформирование Совбеза ООН, в частности того, кто обладает в совете правом вето. По его словам, Япония хотела бы «продолжить дискуссию по этому вопросу», несмотря на то, что это непростая задача.

Кисида добавил, что в первую очередь по этому вопросу планируется сотрудничество с Францией, которая разделяет взгляды на необходимость реформирования СБ ООН, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее выступил за проведение реформы Совета Безопасности ООН в связи с действиями России на территории Украины. Тогда японский премьер не привел сведений о сути упомянутых им реформ.

Маргарита Головатенко
Общество

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