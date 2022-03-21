Боррель: Евросоюз не введет новых санкций против России в ближайшую неделю

Евросоюз не введет новых санкций против России в ближайшую неделю. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

— Формальное введение санкций требует определенной процедуры, и не думаю, что на этой неделе будет формальное введение новых мер, — сказал он по итогам заседаний Совета ЕС по иностранным делам и обороне в Брюсселе.

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Отдельно Боррель подчеркнул, что на саммите ЕС будет обсуждаться введение новых ограничительных мер против РФ, пишет ТАСС.

Ранее он заявлял, что Евросоюз не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем, а нанесет ущерб российской экономике. Боррель при этом отмечал, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России. По его словам, речь идет о массивных санкциях, которые привели к падению российского рубля на 40%.



Татьяна Леухина