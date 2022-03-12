Боррель: Евросоюз не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не будет вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, Евросоюз должен будет нанести ущерб российской экономике. Он добавил, что ЕС нужно изолировать Россию от международного сообщества и поддерживать Украину.

Накануне лидеры стран Евросоюза заявили о готовности усилить санкции в отношении России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. При этом днем ранее он заявил, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России. По его словам, речь идет о массивных санкциях, которые привели к падению российского рубля на 40%.



Дарья Акимова