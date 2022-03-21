Спортивный директор «Рубина» сообщил, что из команды уедут еще минимум трое футболистов

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил, что покинувшие команду Уремович, Хакшабанович и Дрейер — не последние футболисты, которые уедут до конца сезона.

«Думаю, нас покинут еще три футболиста как минимум до конца сезона. А может, и все уедут», — сказал Яровинскй

Также он подтвердил, что корейский полузащитник Хван Ин Бом сейчас находится в Корее, поскольку местное руководство хочет посмотреть на состояние футболиста.

Также он поделился, что команда не может никого продать из футболистов, поскольку ФИФА приняла беспрецедентное решение позволить футболистам в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты с российскими клубами.

— Сейчас на страну оказывается беспрецедентное давление во всех сферах, и футбол не исключение. Я не вижу в этом повода для паники. Мы лишены всех рычагов воздействия на игроков. Если они захотят, то уедут. Вот и все, — сказал функционер.

По последней информации «Рубин» в 22 турах Российской премьер-лиги набрал 25 очков и занимает десятую строчку в турнирной таблице.