С 1 апреля ЦБ России снизил обязательные резервные требования для банков

С 1 апреля Центробанк России установит новые обязательные резервные требования и коэффициенты для расчета резервируемых обязательств кредитных организаций. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Единые нормативы обязательных резервов в размере 2% по всем категориям обязательств в рублях и в иностранной валюте будут установлены для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций, для банков с базовой лицензией — в размере 1% по всем категориям обязательств в валюте РФ и 2% по всем категориям обязательств в иностранной валюте. коэффициенты усреднения обязательных резервов остаются без изменений. Для банков с базовой лицензией и банков с универсальной лицензией — в размере 0,9, для небанковских кредитных организаций — 1.

Напомним, с октября 2021 года норматив по всем обязательствам в валюте РФ составлял 4,5%, по всем обязательствам в иностранной валюте — 8%. То есть с апреля 2022-го они снизятся.



17 марта ЦБ увеличил максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) до 1 млн рублей. Раньше этот порог составлял 600 тысяч рублей. Новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года.



Дарья Акимова